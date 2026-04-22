Región Sur: Familias Rionegrinas Solidarias continúa ampliando su alcance

En el marco del programa Familias Rionegrinas Solidarias, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), las localidades de Ingeniero Jacobacci, Comallo y Maquinchao incorporarán nuevos equipos de trabajo para difundir y profundizar los valores y principios de esta política pública, promoviendo la incorporación de nuevas familias a la iniciativa.

Familias Rionegrinas Solidarias sigue consolidando su crecimiento en el territorio con el objetivo de estar cada vez más cerca de niños, niñas y adolescentes que necesitan vivir en un entorno familiar.

Este avance refleja el compromiso de garantizar el acceso a políticas públicas en todo el territorio, fortaleciendo el acompañamiento cercano a las familias rionegrinas.

La Coordinadora provincial, Cintia Cuassolo, destacó que en los últimos meses ya se han sumado siete localidades a la red provincial, que continúa expandiéndose de manera sostenida. “Este crecimiento nos permite acercar el programa a más comunidades y seguir garantizando el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia”, expresó.

La expansión territorial del programa reafirma el compromiso de la SENAF de brindar respuestas concretas a las necesidades de las infancias y adolescencias, ofreciendo contención, cuidado y acompañamiento, y promoviendo el ejercicio pleno de su derecho a la vida familiar.