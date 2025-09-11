Los Menucos Maquinchao Regionales

Encuesta Permanente de Hogares en Los Menucos y Maquinchao

Ricardo Manrique 14 horas ago

Del 12 al 16 de septiembre, la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro, junto al INDEC, llevará adelante un nuevo relevamiento de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en Los Menucos y Maquinchao. Esta encuesta busca entender cómo viven las familias de la provincia.

El operativo se realiza en 1.240 viviendas seleccionadas de toda la provincia mediante un método estadístico de muestreo. En esta edición participan hogares de: San Carlos de Bariloche, El Bolsón, Maquinchao, Los Menucos, Sierra Grande, San Antonio Oeste, General Conesa, Viedma, Río Colorado, Lamarque, Luis Beltrán, Villa Regina, General Roca, Allen, Cinco Saltos, Villa Manzano, Catriel, Ingeniero Huergo y Cipolletti.

La información que se recolecta es vital para que el gobierno pueda crear políticas públicas de calidad en áreas como el empleo, la educación, la salud y la vivienda. La participación de los hogares seleccionados es fundamental para que los datos sean precisos y representen la realidad de los rionegrinos y rionegrinas.

Las entrevistas están a cargo de personal oficial y debidamente acreditado de la Dirección de Estadística y Censos. Los datos son relevados bajo estricta confidencialidad y están protegidos por la Ley Nacional N 17.622.

