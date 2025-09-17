Provincia entrego aportes y títulos de propiedad en Los Menucos

El Gobierno Provincial concretó aportes por más de $123 millones destinados al Municipio de Los Menucos, orientados a obras de infraestructura urbana y servicios esenciales.

Entre ellos, la Provincia entregó un aporte por $30 millones para continuar con la segunda etapa de la obra de escurrimiento pluvial, que mejorará el impacto en viviendas ante las lluvias y otro para construir la Agencia de Recaudación Tributaria en la localidad.

En paralelo, distintas instituciones y organizaciones de la localidad también fueron beneficiadas con fondos. En conjunto, las inversiones provinciales superan los $159 millones, fortaleciendo la infraestructura local, mejorando servicios comunitarios y acompañando a la vida social de la comunidad.

La entrega de títulos de propiedad, un legado familiar

Asimismo, se realizó la entrega de títulos de propiedad a seis familias de Los Menucos, gestionados a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Estos documentos no solo otorgan seguridad jurídica, sino que también aseguran la tranquilidad de contar con un patrimonio familiar, como es la vivienda, que podrá ser legado a las futuras generaciones.

Acompañaron el acto, los Ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; de Salud, Demetrio Thalasselis y de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el Secretario General de la Gobernación, Nelson Cides; el Secretario de Gobierno, Agustín Ríos; el Interventor del IPPV, Mariano Lavin; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López, intendentes de localidades cercanas y demás autoridades provinciales y municipales.