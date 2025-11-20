Ramos Mexia: La salud pública en la Región Sur da un paso decisivo

La implementación de los consultorios virtuales ya es una realidad en Ramos Mexía y, en las próximas semanas, este servicio también estará disponible en Los Menucos, Sierra Colorada y otras localidades de la Región Sur.

Esta herramienta permitirá que las familias accedan a atención con especialistas sin necesidad de recorrer cientos de kilómetros. Las consultas se realizarán por videollamada desde los hospitales locales, con acompañamiento técnico y registro directo en la historia clínica digital.

Se trata de un avance concreto que integra tecnología, presencia del Estado y un sistema de salud que se acerca cada vez más a las necesidades de las comunidades rurales.