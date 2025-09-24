Ramos Mexía avanza con un proyecto de ampliación de la red de agua potable

El intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros, mantuvo una reunión en Viedma con el gerente general de Aguas Rionegrinas S.A., Javier Iud, donde presentó el proyecto de extensión de la red de agua potable para nuevos sectores de la localidad.

La obra contempla 480 metros lineales de tubería que permitirán abastecer a ocho manzanas ubicadas en la zona este del pueblo, detrás del Hospital, donde actualmente las familias no cuentan con este servicio esencial. El proyecto busca dar respuesta al crecimiento sostenido de la planta urbana en los últimos años y garantizar un acceso equitativo al agua potable.

El convenio para la ejecución de los trabajos será firmado en los primeros días de octubre, con financiamiento de la provincia de Río Negro, en el marco de una política de infraestructura que prioriza el bienestar de las comunidades.

“Este paso es fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, consolidar el desarrollo urbano y seguir construyendo un Ramos más justo e inclusivo, con servicios esenciales para toda la comunidad”, expresó el jefe comunal.