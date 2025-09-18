Vialidad: Casación confirmó que Cristina y otros condenados deberán pagar $684 mil millones

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Hernán Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó que Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán devolver 684 mil millones de pesos. Esta decisión ratificó la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que había actualizado el monto del decomiso utilizando como criterio el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La expresidenta había cuestionado el método usado por los peritos de la Corte para definir la cifra. Sostuvo que el decomiso total debía ser de $42.000 millones, de acuerdo a cálculos de sus propios técnicos, con base en la tasa pasiva promedio del Banco Central. También aseguró que la justicia civil y comercial federal es la que debe llevar adelante el proceso.

Los jueces desestimaron los argumentos de la defensa de Fernández de Kirchner. Consideraron que la actualización basada en el IPC es un método razonable y no arbitrario para preservar el valor real del beneficio ilícito frente a la depreciación monetaria. Además, indicaron que las defensas no lograron demostrar errores de interpretación normativa ni arbitrariedad en la resolución del tribunal oral.

El fallo subrayó la obligatoriedad del decomiso como consecuencia accesoria de la condena penal, en línea con el Código Penal y las convenciones internacionales contra la corrupción. Por último, la Cámara declaró abstractos otros planteos de las defensas, incluyendo una nulidad rechazada por el tribunal oral y la oposición a la denegación del efecto suspensivo del recurso de casación.