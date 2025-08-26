La boleta única ya tiene diseño

La Justicia Federal Electoral sorteó los lugares que le corresponderán en la boleta única de papel a los partidos, frentes y alianzas que competirán en Río Negro de las elecciones en octubre, donde se elegirán tres senadores y dos diputados. También se conoció el diseño, con símbolos y colores.

El sorteo se realizó hoy en la sede del Juzgado en Viedma, y lo encabezó el juez federal Gustavo Villanueva. Junto al magistrado, estuvo la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado, y los apoderados de cada partidos y alianza.

El sorteo realizado con bolillero determinó que en el primer lugar irá la lista de candidatos del PRO– Propuesta Republicana, seguido por Fuerza Patria; en tercer orden La Libertad Avanza; en el cuarto lugar quedó Primero Río Negro; en la quinta ubicación Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad; sexto Juntos Defendemos Río Negro y en el último lugar Movimiento al Socialismo (MAS).

El modelo que se usará en Río Negro será el “corto”, que tiene posibilidad de incluir hasta 10 agrupaciones en competencia. Como en el distrito los anotados fueron sólo siete, el espacio que tendrán asignado será un poco más ancho que el mínimo previsto.

Tal como lo prevé el cronograma electoral, el próximo lunes 1 de septiembre habrá una nueva convocatoria a Viedma para los apoderados, para la denominada “audiencia de visibilización”. Allí se exhibirá el modelo final de Boleta Única de Papel y en caso de no haber observaciones de peso, el material se enviará a las imprentas contratadas por las autoridades electorales argentinas.