Quedó confirmada la final de Quinta División de la Liga Rionegrina

12 de Octubre de Maquinchao enfrentará a Huahuel Niyeo de Jacobacci tras la resolución de la Liga.

La Liga Rionegrina confirmó la final de Quinta División de la Región Sur luego de rechazar el reclamo presentado por Club Social Sierra Colorada.

Con esta resolución, 12 de Octubre quedó oficialmente confirmado como finalista del torneo regional.

De esta manera, la definición del campeonato enfrentará a Huahuel Niyeo y 12 de Octubre en la gran final de Quinta División.

Ahora será la Liga Rionegrina la encargada de reprogramar la fecha y sede del encuentro decisivo que definirá al campeón de la categoría en la Región Sur.