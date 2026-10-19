Jorge Castañeda: “Un reclamo que nunca cesa” por el puente de Nahuel Niyeu

Jorge Castañeda volvió a expresar su preocupación por el estado de la Ruta Nacional 23 y la falta de reconstrucción del puente ubicado a la altura del paraje Nahuel Niyeu, una problemática que, según señaló, lleva años sin una solución definitiva.

“Desde hace años vengo reclamando por la reconstrucción del puente a la altura del paraje Nahuel Niyeu. Los pobladores de la Región Sur no nos merecemos esta desidia, que ya ha costado pérdidas de vidas humanas”, manifestó.

Castañeda también advirtió sobre las consecuencias que podría generar una nueva interrupción del tránsito, especialmente durante la temporada estival, cuando aumenta la circulación por este corredor fundamental para la conectividad de la Región Sur rionegrina.

Otro de los puntos de su reclamo está relacionado con la instalación de balanzas sobre la Ruta Nacional 23, una medida que considera necesaria ante el progresivo deterioro de la calzada.

En ese sentido, cuestionó los trabajos que se realizan en el tramo comprendido entre Valcheta y el cruce, donde, según indicó, se están rellenando los baches con greda.

“Pregunto: ¿Quién arregla esto? ¿A quién le importa?”, expresó, al tiempo que cuestionó la falta de pronunciamientos de diputados y senadores para reclamar ante el Gobierno nacional por el estado de la ruta.

Finalmente, Castañeda cerró su mensaje con una frase que refleja el malestar ante la falta de respuestas: “En fin; son campanas de palo las razones de los pobres”.

El reclamo vuelve a poner en agenda la necesidad de obras de infraestructura y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 23, un corredor clave para las localidades de la Región Sur, tanto para la circulación de sus habitantes como para el transporte de mercaderías, la actividad productiva y el acceso a servicios esenciales.