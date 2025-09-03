Ñorquinco contará con mejores servicios de salud

El Gobierno de Río Negro inaugurará la obra de la ampliación del hospital Área Programa Ñorquinco que permitirá a la institución contar con nuevos espacios en las áreas de internación y servicio de apoyo totalmente equipados.

Se trata de la ampliación de sectores clave para el hospital, que contó con una inversión provincial que alcanzó los $87 millones en la obra y más de $43 millones en nuevo equipamiento.

La obra incluye un nuevo acceso de ambulancias adecuado a las funcionalidades del edificio. Además, se habilitaron dos salas de observación con sus respectivos sanitarios, servicios de cocina, lavadero, office de enfermería, estar médico, depósito y vestuario para personal.

Las obras se llevaron a cabo tras un trabajo conjunto -para esta primer etapa- entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Municipio de Ñorquinco, con tareas de refuncionalización y refacciones integrales, sobre la base del hospital existente a los efectos de poner en valor parte de la estructura edilicia disponible.

Esta importante inversión en cuanto al crecimiento edilicio-funcional y equipamiento correspondiente fueron planificada y llevada a cabo con fondos provinciales, significando un avance no solo en infraestructura sino también en la calidad del servicio que se brindará a la población local y a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) cercanos o dependientes de este hospital.

En cuanto al equipamiento se adquirieron entre otros elementos,mobiliario y equipamiento médico de consultorio y enfermería ambulatoria.

El Hospital Area Programa Ñorquinco es de Categoría III, Baja Complejidad, cuenta con laboratorio, sala de rx, consultorios externos, guardia ambulatoria, 4 puestos de observación, cocina y lavadero.