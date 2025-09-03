Ñorquincó Noticia del día Regionales

Ñorquinco contará con mejores servicios de salud

Ricardo Manrique 13 horas ago

El Gobierno de Río Negro inaugurará la obra de la ampliación del hospital Área Programa Ñorquinco que permitirá a la institución contar con nuevos espacios en las áreas de internación y servicio de apoyo totalmente equipados.

Se trata de la ampliación de sectores clave para el hospital, que contó con una inversión provincial que alcanzó los $87 millones en la obra y más de $43 millones en nuevo equipamiento.

La obra incluye un nuevo acceso de ambulancias adecuado a las funcionalidades del edificio. Además, se habilitaron dos salas de observación con sus respectivos sanitarios, servicios de cocina, lavadero, office de enfermería, estar médico, depósito y vestuario para personal.

Las obras se llevaron a cabo tras un trabajo conjunto -para esta primer etapa- entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Municipio de Ñorquinco, con tareas de refuncionalización y refacciones integrales, sobre la base del hospital existente a los efectos de poner en valor parte de la estructura edilicia disponible.

Esta importante inversión en cuanto al crecimiento edilicio-funcional y equipamiento correspondiente fueron planificada y llevada a cabo con fondos provinciales, significando un avance no solo en infraestructura sino también en la calidad del servicio que se brindará a la población local y a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) cercanos o dependientes de este hospital.

En cuanto al equipamiento se adquirieron entre otros elementos,mobiliario y equipamiento médico de consultorio y enfermería ambulatoria.

El Hospital Area Programa Ñorquinco es de Categoría III, Baja Complejidad, cuenta con laboratorio, sala de rx, consultorios externos, guardia ambulatoria, 4 puestos de observación, cocina y lavadero.

