Nadadores de Los Menucos se consagraron campeones en la Copa Iñaki Basiloff

Camil Martínez y Ezequiel Vera representaron a la Selección de Río Negro en la competencia disputada en Neuquén y fueron evaluados con vistas a una posible convocatoria a los ParaAraucanía.

Los nadadores de Los Menucos, Camil Martínez y Ezequiel Vera, tuvieron una destacada participación durante este fin de semana en la Copa Iñaki Basiloff, desarrollada en la ciudad de Neuquén.

Ambos deportistas representaron a la Selección de Río Negro y lograron consagrarse campeones, coronando una importante actuación en la competencia.

Además de participar en las distintas pruebas, Camil y Ezequiel fueron evaluados como parte del proceso de selección del equipo que representará a la provincia en los próximos ParaAraucanía, sumando una nueva oportunidad dentro de sus carreras deportivas.

Las pruebas de Camil Martínez

Camil participó en las siguientes disciplinas:

🏊 50 metros espalda

🏊 50 metros pecho

🏊 100 metros libre

🏊 Posta libre

Las pruebas de Ezequiel Vera

Por su parte, Ezequiel compitió en:

🏊 50 metros espalda

🏊 50 metros mariposa

🏊 100 metros combinados

🏊 Posta libre

La participación en la Copa Iñaki Basiloff representa una nueva experiencia deportiva para los jóvenes nadadores de Los Menucos, quienes continúan avanzando y representando a la localidad y a la provincia en competencias de alto nivel.

Ahora, ambos esperan los resultados del proceso de evaluación que determinará quiénes integrarán el equipo rionegrino que participará de los ParaAraucanía, una instancia que podría significar un nuevo desafío y una importante experiencia para los deportistas de la Región Sur.

¡Felicitaciones Camil y Ezequiel por representar a Los Menucos y a Río Negro con tanto orgullo y dedicación! expreso Mabel Yauhar