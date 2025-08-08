Maquinchao Regionales

Muestra de la Escuela Municipal de Taekwondo “Pumas del Sur” en Maquinchao

Ricardo Manrique 14 horas ago

La Escuela Municipal de Taekwondo “Pumas del Sur” continúa fortaleciendo el aprendizaje y la disciplina de sus alumnos, con clases a cargo del profesor Joan Araneda, y el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Maquinchao.

Las prácticas se desarrollan en el Centro Comunitario del Barrio San José, en las siguientes categorías:

  • Categoría 4 a 7 años
  • Categoría 8 años en adelante

¡Felicitamos especialmente a nuestros alumnos candidatos para la Federación Rionegrina de Taekwondo! Su dedicación y esfuerzo son un verdadero orgullo para nuestra comunidad.

