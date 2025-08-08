Muestra de la Escuela Municipal de Taekwondo “Pumas del Sur” en Maquinchao

La Escuela Municipal de Taekwondo “Pumas del Sur” continúa fortaleciendo el aprendizaje y la disciplina de sus alumnos, con clases a cargo del profesor Joan Araneda, y el acompañamiento de la Secretaría de Deporte de la Municipalidad de Maquinchao.

Las prácticas se desarrollan en el Centro Comunitario del Barrio San José, en las siguientes categorías:

Categoría 4 a 7 años

Categoría 8 años en adelante

¡Felicitamos especialmente a nuestros alumnos candidatos para la Federación Rionegrina de Taekwondo! Su dedicación y esfuerzo son un verdadero orgullo para nuestra comunidad.