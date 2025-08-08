Jacobacci Regionales

Jacobacci: se viene las instancias local de los Encuentros Culturales Rionegrinos

Ricardo Manrique 14 horas ago

El Municipio Jacobacci mediante la Coordinación de Cultura, tiene abierta la inscripción para la participación en la instancia local del programa Encuentros Culturales Rionegrinos (ECR), que está destinado a jóvenes de 13 a 18 años de edad con el objetivo de que demuestren su creatividad artística en las disciplinas de música, danza, teatro, literatura y artes visuales.

Los encuentros Culturales Rionegrinos fomentados por la secretaria de Cultura de Rio Negro, articulando con las áreas de Cultura de los municipios, plantean las instancias locales brindando un escenario para la expresión artística y promoviendo la potencialidad del arte como herramienta para la promoción e inclusión social, fortaleciendo la autoestima personal y los lazos comunitarios.

La instancia local en Jacobaci se realizará el sábado 23 de Agosto, la instancia Regional se llevará adelante en Septiembre en Valcheta, y las finales serán en Las Grutas en el mes de Octubre.

Next Post

Provincia

Se formalizó la alianza “Fuerza Patria” en Río Negro: la unidad para frenar el ajuste de Milei

vie Ago 8 , 2025
Con la presencia de representantes de partidos políticos, agrupaciones sociales y dirigentes de toda la provincia, quedó constituida la alianza Fuerza Patria, un frente electoral que competirá en octubre para enfrentar “las políticas de ajuste, entrega y represión del gobierno nacional de Javier Milei y la complicidad silenciosa del gobierno […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

agosto 2025
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias