Jacobacci: se viene las instancias local de los Encuentros Culturales Rionegrinos

El Municipio Jacobacci mediante la Coordinación de Cultura, tiene abierta la inscripción para la participación en la instancia local del programa Encuentros Culturales Rionegrinos (ECR), que está destinado a jóvenes de 13 a 18 años de edad con el objetivo de que demuestren su creatividad artística en las disciplinas de música, danza, teatro, literatura y artes visuales.

Los encuentros Culturales Rionegrinos fomentados por la secretaria de Cultura de Rio Negro, articulando con las áreas de Cultura de los municipios, plantean las instancias locales brindando un escenario para la expresión artística y promoviendo la potencialidad del arte como herramienta para la promoción e inclusión social, fortaleciendo la autoestima personal y los lazos comunitarios.

La instancia local en Jacobaci se realizará el sábado 23 de Agosto, la instancia Regional se llevará adelante en Septiembre en Valcheta, y las finales serán en Las Grutas en el mes de Octubre.