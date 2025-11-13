Jornadas de Educación Vial en Los Menucos

Durante los días 12, 13 y 14 de noviembre, se lleva a cabo en Los Menucos una Jornada de Educación Vial organizada en conjunto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.

La propuesta está destinada a estudiantes del Primer Ciclo de Nivel Primario y a alumnos de 4° y 5° año de Nivel Secundario de la localidad, con el objetivo de brindar herramientas que promuevan una convivencia vial responsable y segura.

Entre los temas abordados se destacan la importancia del uso del cinturón de seguridad y del casco, así como las consecuencias de conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, entre otras recomendaciones esenciales para la prevención de accidentes.

La Intendenta Mabel Yauhar agradeció la participación y el compromiso de la comunidad educativa:

“Muchas gracias a todos y en especial a los alumnos, profesores y docentes por compartir este espacio de aprendizaje, y al personal de Seguridad por brindarnos la charla.”

Estas jornadas apuntan a fortalecer la educación vial desde temprana edad, promoviendo valores de respeto, responsabilidad y cuidado de la vida en el tránsito.