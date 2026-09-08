Los Menucos reunirá a bibliotecas populares en un nuevo encuentro regional

El encuentro reunirá a representantes de ocho bibliotecas populares de la Región Sur para abordar sus necesidades a partir de un diagnóstico territorial y avanzar en propuestas de capacitación, financiamiento y gestión institucional.

La actividad se realizará este martes 8 de septiembre, de 15 a 18, en el Museo Municipal de Los Menucos, en el marco de un nuevo Encuentro de Trabajo y Debate de las Bibliotecas Populares de la Región Sur, organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro.

La jornada reunirá a integrantes de bibliotecas de Valcheta, Sierra Colorada, Los Menucos, Comallo, El Caín, Maquinchao, Ramos Mexía e Ingeniero Jacobacci, consolidando un espacio regional para compartir experiencias, identificar necesidades y construir herramientas de manera conjunta.

La Directora de Archivo Histórico y Bibliotecas Populares, Nadia Velázquez, afirmó que “el trabajo regional permite fortalecer una red de instituciones que cumplen un rol fundamental en sus comunidades: son espacios de acceso a la lectura, acompañamiento, formación, encuentro y participación cultural, especialmente en localidades donde muchas veces la biblioteca constituye uno de los principales puntos de referencia para la vida comunitaria”.

El encuentro tendrá como uno de sus ejes centrales el análisis de los datos obtenidos a partir del relevamiento y diagnóstico situacional de cada biblioteca, una herramienta que permite conocer la realidad de estos espacios y orientar las políticas públicas hacia necesidades concretas del territorio.

Además, se incluirá un espacio específico de consultas, intercambio y debate, promoviendo que las propias bibliotecas sean protagonistas en la construcción de las herramientas que necesitan para sostener y ampliar su tarea cotidiana.

La Secretaría de Cultura acompaña a las bibliotecas populares mediante una política cultural construida desde el territorio, que escucha a sus protagonistas, reconoce las particularidades de cada localidad y genera herramientas para que estos espacios puedan seguir creciendo.