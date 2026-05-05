Más derechos y empleo: Río Negro aprobó una nueva ley laboral

El Gobierno de Río Negro dio un paso histórico en materia laboral con la aprobación por unanimidad de un proyecto de ley que consolida una reforma estructural del sistema de fiscalización provincial, dando paso a un modelo de trabajo conjunto que amplía la capacidad de intervención en todo el territorio rionegrino.

Se trata de la sustitución integral de la Ley N° 5255 que actualiza el rol de la Secretaría de Trabajo frente a los desafíos actuales del mundo laboral, incorporando herramientas modernas, mayor capacidad de control y una fuerte presencia territorial, promoviendo la articulación entre el Estado Provincial, las empresas y los sindicatos.

En este sentido, la Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que “esta Ley representa una decisión clara de fortalecer el rol del Estado Provincial para cuidar a quienes trabajan, acompañar a quienes producen y garantizar condiciones laborales más justas en Río Negro”.

Regularización, fortalecimiento y más control

Entre los principales ejes de la nueva Ley se destacan la implementación de un sistema integral de inspección laboral con funciones preventivas, correctivas y sancionatorias, así como también la digitalización de los procesos administrativos con expedientes electrónicos, actas digitales y canales de denuncia online.

Además, incorpora nuevas modalidades laborales como el teletrabajo y el trabajo en plataformas digitales; fortalece las facultades de los inspectores con capacidad de intervención en situaciones de riesgo e incluye herramientas para la regularización del empleo no registrado, así como también crea audiencias para detectar irregularidades.

Otro de los puntos clave radica en la creación de un registro provincial de infractores laborales y un sistema de sanciones más claro, proporcional y transparente, a la vez que también se fortalecen los mecanismos de conciliación, con el objetivo de resolver conflictos laborales de manera más ágil para evitar la judicialización, favoreciendo acuerdos entre las partes.

Así, con esta nueva legislación, Río Negro avanza hacia un modelo laboral más moderno, con mayor control, más derechos y mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras que llevan adelante sus tareas en toda la Provincia.