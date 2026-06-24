Más de 45 familias de Pilcaniyeu tendrán acceso al gas

El Gobierno de Río Negro abrió las ofertas para ampliar la red de gas en Pilcaniyeu, una obra que beneficiará a 45 nuevas familias y permitirá seguir garantizando servicios básicos en la Región Sur. Además, se entregó un aporte para seguir avanzando con mejoras en el polideportivo municipal, acompañando el deporte, la recreación y el encuentro de la comunidad.

La actividad estuvo encabezada por el Gobernador Alberto Weretilneck y la Intendenta Daniela Cornejo. El trabajo articulado entre Provincia y Municipio forma parte de una política sostenida para mejorar la calidad de vida de los vecinos, integrar el territorio con obras concretas y fortalecer la presencia del Estado en cada localidad rionegrina.

En la oportunidad se presentaron cuatro ofertas correspondientes a Weber Carlos Gustavo con $54.000.000; Agrovial Sur S.A.con $72.263.635; Del Río S.A.S. con $66.477.357; y Coopetel con $63.996.552.

“Cada obra de gas que habilitamos en la Región Sur no es solo infraestructura: es dignidad y arraigo para las familias que pasan los inviernos más duros. Con estos trabajos y esta inversión reafirmamos nuestro compromiso. Este es el rumbo: mejorar la calidad de vida de los rionegrinos”, destacó Weretilneck.

Con una inversión provincial que supera los $55 millones, financiada a través de las regalías hidrocarburíferas del Programa de Gas Rionegrino, se abrieron los sobres para la obra que extenderá el servicio a 45 nuevos hogares.

Asimismo, el Municipio recibió un aporte provincial de $20 millones destinado al desarrollo del predio deportivo municipal. El proyecto busca fomentar la práctica deportiva, la recreación y la integración comunitaria.

El plan de obra contempla la construcción de dos canchas reglamentarias de pádel y un playón polideportivo equipado para fútbol, básquet y vóley, además de trabajos complementarios de iluminación, forestación, equipamiento urbano y cerramiento perimetral.

Estuvieron presentes el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; y el presidente del Bloque de Legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López.