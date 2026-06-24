Alta o transferencia de vehículos: los registros no informan a la Provincia

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro recuerda que los Registros Seccionales del Automotor (DNRPA) no informan las altas, bajas o transferencias de vehículos de manera automática a la provincia, como lo hacían hasta marzo del año pasado, recayendo la responsabilidad de registrar el vehículo directamente sobre los contribuyentes.

Que los titulares realicen esta presentación es la única forma de mantener actualizada la base de datos del organismo, garantizando que el impuesto automotor se emita a quien verdaderamente corresponde y evitando la generación de deudas retroactivas sobre titulares que ya vendieron sus unidades. Por este motivo, es fundamental que una vez que se finalice el trámite en el Registro del Automotor, se haga la presentación correspondiente ante el organismo provincial.

La gestión es totalmente digital y se realiza en pocos minutos ingresando a agencia.rionegro.gov.ar. El sistema está diseñado para que se pueda resolver de manera directa y sencilla desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acercarse a una oficina presencial ni de recurrir a servicios de gestores.

¿Qué documentación se debe presentar para dar de alta el vehículo o transferencia?

Compradores o Vehículos 0km: título de propiedad, DNI y CUIT/CUIL; o vehículos usados: informe histórico de dominio, DNI y constancia de CUIT/CUIL del titular.

Vendedores: en este caso, la documentación final es entregada al nuevo titular.

Se recomienda especialmente constatar y exigir que el nuevo comprador realice el ingreso del trámite en la Agencia. Solo de esta manera se actualiza la información y se emite el impuesto automotor a quien corresponde o bien se lo da de baja en caso de cambio de radicación a otra provincia.



Cabe recordar que el servicio web se puso a disposición de los ciudadanos en noviembre del año pasado y fue diseñado exclusivamente para agilizar las presentaciones y garantizar la correcta vinculación de los dominios, ya que, a partir de los cambios dispuestos a nivel nacional en el sistema registral de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), los Registros del Automotor no remiten automáticamente la información de inscripciones y transferencias a las administraciones tributarias provinciales.