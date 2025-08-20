Los Menucos Noticia del día Regionales

Los Menucos: Aspirantes comenzaron clases de natación como parte de su formación

Ricardo Manrique 8 horas ago

La Escuela de Suboficiales y Agentes de Los Menucos incorporó clases de natación en el marco de la materia Acondicionamiento Físico correspondiente al segundo cuatrimestre. Las actividades se desarrollan en la pileta climatizada del Municipio local, gracias a un trabajo articulado entre la institución policial y las autoridades municipales.

Esta nueva instancia formativa busca brindar a los aspirantes mayores herramientas físicas y técnicas que fortalezcan su preparación integral. La inclusión de natación dentro del programa apunta a mejorar el rendimiento general, la confianza personal y la capacidad de respuesta ante situaciones que puedan requerir habilidades en el agua.

Desde la institución destacaron la importancia de sumar este tipo de espacios, que complementan la formación teórica y práctica de los futuros agentes, y remarcaron el compromiso de seguir promoviendo iniciativas que eleven la calidad profesional de quienes se incorporarán a las fuerzas de seguridad.

