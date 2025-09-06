Ñorquincó Noticia del día Regionales

Histórico: Ñorquinco entregó las primeras 10 escrituras

Ricardo Manrique 22 horas ago

El Gobierno de Río Negro, a través del programa “Mi Escritura un Derecho”, concretó la entrega de 10 escrituras en Ñorquinco, garantizando a familias de la zona la regularización dominial de sus viviendas y terrenos.

El Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, destacó que “estamos llevando adelante un programa muy interesante que tiene la Provincia, donde regularizamos situaciones dominiales de muchísimos años de gente que no tenía sus escrituras. Finalmente, la intervención de la provincia resuelve este problema”.

En ese sentido, explicó que “la situación de irregularidad dominial que tienen muchos terrenos a lo largo de la provincia determinó que se generara este programa, donde a través de la Escribanía General de Gobierno resolvemos esa situación y el problema jurídico-técnico a la gente, que finalmente tiene su inmueble regularizado”. Además, subrayó que el trámite “es absolutamente gratuito para todos los vecinos de todas las localidades y parajes de la provincia de Río Negro”.

Gladys Ancalao, vecina de Ñorquinco, recibió su escritura y contó que vivió en la localidad toda su vida: “Pertenezco a la comunidad Mapuche Ancalao, que fueron mis bisabuelos quienes llegaron a esta localidad. Hoy tengo el título de propiedad de mi casa del pueblo y también del campo que heredamos de nuestro papá. Estoy muy agradecida por esta gestión del Gobierno que me ayudó a obtenerlo”.

A través de “Mi Escritura, un Derecho”, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de garantizar derechos y brindar seguridad jurídica a las familias rionegrinas, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el arraigo en cada localidad de la provincia.

Next Post

Provincia

Malvinas en el corazón de Bariloche: quedó inaugurado el Memorial

dom Sep 7 , 2025
En una jornada cargada de emoción y con la participación de cientos de vecinos, se inauguró en Bariloche el Museo Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, junto al Memorial Héroes de Malvinas, en un espacio emblemático de la ciudad: frente al Centro Cívico y a orillas del lago Nahuel Huapi. El […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias