Histórico: Ñorquinco entregó las primeras 10 escrituras

El Gobierno de Río Negro, a través del programa “Mi Escritura un Derecho”, concretó la entrega de 10 escrituras en Ñorquinco, garantizando a familias de la zona la regularización dominial de sus viviendas y terrenos.

El Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, destacó que “estamos llevando adelante un programa muy interesante que tiene la Provincia, donde regularizamos situaciones dominiales de muchísimos años de gente que no tenía sus escrituras. Finalmente, la intervención de la provincia resuelve este problema”.

En ese sentido, explicó que “la situación de irregularidad dominial que tienen muchos terrenos a lo largo de la provincia determinó que se generara este programa, donde a través de la Escribanía General de Gobierno resolvemos esa situación y el problema jurídico-técnico a la gente, que finalmente tiene su inmueble regularizado”. Además, subrayó que el trámite “es absolutamente gratuito para todos los vecinos de todas las localidades y parajes de la provincia de Río Negro”.

Gladys Ancalao, vecina de Ñorquinco, recibió su escritura y contó que vivió en la localidad toda su vida: “Pertenezco a la comunidad Mapuche Ancalao, que fueron mis bisabuelos quienes llegaron a esta localidad. Hoy tengo el título de propiedad de mi casa del pueblo y también del campo que heredamos de nuestro papá. Estoy muy agradecida por esta gestión del Gobierno que me ayudó a obtenerlo”.

A través de “Mi Escritura, un Derecho”, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso de garantizar derechos y brindar seguridad jurídica a las familias rionegrinas, fortaleciendo la igualdad de oportunidades y el arraigo en cada localidad de la provincia.