Maquinchao invita a una nueva edición del taller “Una vuelta por la biblioteca”

La propuesta combinará cine, reflexión y debate en un espacio abierto a toda la comunidad.

La Municipalidad de Maquinchao, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, invita a participar de una nueva edición del taller “Una vuelta por la biblioteca”, un espacio de encuentro y reflexión coordinado por Lautaro Mansilla.

La actividad está pensada para compartir entre niños, niñas, jóvenes y adultos, promoviendo el diálogo, el intercambio de experiencias y el disfrute colectivo a través de distintas expresiones culturales.

En esta oportunidad, el encuentro incluirá la proyección de la miniserie “Adolescencia”, generando posteriormente un espacio de debate y reflexión para compartir distintas miradas y experiencias vinculadas a la temática abordada.

La jornada se realizará el próximo viernes 22 de mayo, a las 19:00 horas, en el espacio de Punto Digital.

Desde la organización invitaron a los participantes a llevar su equipo de mate para disfrutar de una tarde diferente, donde “las historias cobran vida, las palabras nos encuentran y el cine nos invita a mirar más allá”.