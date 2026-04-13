Becas provinciales: se definieron criterios y fechas de inscripción

El Consejo Provincial de Becas definió los criterios de acceso para las becas destinadas a estudiantes terciarios y universitarios de gestión pública y privada y en ese sentido se estableció el 11 de mayo como fecha para el comienzo de las inscripciones.

El beneficio estará establecido en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil, calculado al 1 de agosto de 2026, y se fijó como requisito que los ingresos mensuales del grupo familiar no superen los $1.129.800 netos.

Quienes quieran anotarse a la Beca deberán presentar: título de Nivel Medio y título analítico o su constancia en trámite; constancia de inscripción a una carrera de grado de universidades e institutos terciarios de gestión pública y/o privada; recibos de sueldos del grupo familiar, constancia de inscripción al monotributo o como responsable inscripto, según correspondiera; rendimiento académico con la cursada y finales de materias.

También tendrán que enviar el Documento Nacional de Identidad del solicitante y de su grupo familiar; Certificado Único de Discapacidad (CUD), si lo hubiera; Certificación Negativa de Anses de los miembros del grupo familiar, si los hubiera; y Declaración Jurada de domicilio.

La solicitud de la beca de estudio se llevará a cabo a través de página del Ministerio de Educación y Derechos Humanos (https://educacion.rionegro.gov.ar), mediante la modalidad virtual en un formulario que se habilitará en la fecha correspondiente.

De esta manera el Gobierno de Río Negro continúa con su compromiso de acompañar a las y los estudiantes en sus trayectorias educativas.