Río Negro vuelca $170.000 millones en salarios y aguinaldo

El Gobierno Provincial inyectará $170.000 millones en la economía rionegrina con el pago unificado de los sueldos y la primera cuota del aguinaldo a toda la Administración Pública. La liquidación, que se realizará este viernes 3 de julio, incluye un aumento del 4,28% y consolida una evolución salarial por encima de la inflación acumulada en el semestre.

El pago alcanzará a la totalidad de la Administración Pública Provincial y se realizará de manera conjunta: haberes mensuales, incremento salarial y Sueldo Anual Complementario. En este último caso, el aumento también incide en el cálculo, ya que para su liquidación se toma el haber más alto del semestre.

La decisión forma parte de la política salarial que la Provincia sostuvo durante la primera mitad del año, con incrementos escalonados que alcanzaron un 16% de aumento y permitieron que la evolución de los salarios supere a la inflación acumulada, que fue del 14,7% según datos del INDEC para los primeros cinco meses de 2026.