Lactancia materna: compromiso compartido desde el inicio de la vida

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del 1 al 7 de agosto para promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y su continuidad, junto con la alimentación complementaria, hasta los dos años o más, el Ministerio de Salud de Río Negro destaca que proteger y promover esta práctica es una responsabilidad compartida por toda la sociedad.

Cuando una persona que amamanta vuelve a sus tareas habituales luego de finalizada la licencia por maternidad, suele enfrentar diversos obstáculos. Superar estas barreras requiere de la participación activa y el apoyo constante de toda la sociedad para evitar que la lactancia se interrumpa antes de lo recomendado. Entre los actores clave para garantizar su continuidad se encuentran el equipo de salud, la familia y los empleadores, entre otros.

En este escenario, el rol de los empleadores resulta esencial. Su compromiso se vuelve fundamental al ofrecer las condiciones necesarias para que la alimentación del bebé no se suspenda con el regreso al trabajo, garantizando entornos adecuados para la extracción y correcta conservación de la leche humana, considerada el mejor alimento para la infancia.

Para efectivizar este derecho, la provincia cuenta con los Espacios Amigos de la Lactancia, impulsados a través de la Ley Provincial N.º 5102/2016. La normativa define a estos sitios como un sector limpio, cómodo y de uso exclusivo para que las mujeres en período de amamantamiento puedan extraer su leche y conservarla adecuadamente durante la jornada laboral.

Por su parte, el Ministerio de Salud realiza una intensa labor de difusión de la Ley y frente al interés manifiesto del sector empleador, se informa y asesora para identificar el lugar adecuado y organizarlo correctamente. Esto incluye brindar soporte técnico aprovechando los recursos disponibles en cada institución o empresa.

Finalmente, el espacio queda formalmente habilitado cuando cumple con los requisitos mínimos indispensables, tales como:

Un sector cerrado, privado e higiénico, de fácil acceso.

Una o más sillas confortables y un perchero.

Una pequeña mesa para apoyar objetos personales.

Un lavamanos (o la disposición cercana de agua, jabón o alcohol en gel).

Una heladera próxima para el correcto almacenamiento de la leche extraída.

Tal como queda expuesto en cada una de estas acciones, proteger y promover la lactancia es una responsabilidad compartida que construye una sociedad más equitativa y saludable desde el inicio de la vida.