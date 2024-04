Cuáles son los beneficios de la leche humana para el desarrollo de la niñez

Ningún otro alimento posee la calidad y propiedades de la leche humana, es de fácil digestión y contiene los nutrientes perfectos para cubrir las necesidades del bebé. El Ministerio de Salud provincial se remarca la importancia de una adecuada nutrición durante la infancia y niñez temprana para asegurar que los niños y niñas alcancen todo su potencial en relación al crecimiento, desarrollo y salud.

Además, la adecuada alimentación reduce el riesgo de contraer enfermedades como infecciones respiratorias, gastrointestinales, diarrea, entre otras. La lactancia favorece el vínculo afectivo entre la mamá y su bebé. El apego entre madre e hijo/a aumenta cuando las madres interactúan con sus hijos mientras amamantan.

Existen situaciones donde algunos bebés no pueden ser amamantados o recibir leche de su mamá. La donación de leche humana posibilita a muchos recién nacidos y lactantes de riesgo acceder a la protección, la nutrición y los beneficios que brinda éste beneficio.

Río Negro cuenta con un Banco de Leche Humana

El Banco de Leche Humana es un centro especializado responsable de la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. Su principal función es la recolección, almacenamiento, análisis, pasteurización y distribución de leche humana a las neonatologías de los hospitales de la provincia.

Río Negro cuenta con un Banco de Leche Humana en el hospital “Francisco López Lima” de General Roca y seis centros de lactancia y recolección en Bariloche, Villa Regina, Allen, Catriel, y Choele Choel de los que recibe leche para los más pequeños.

Toda madre que esté amamantando y cuente con leche en exceso puede ser donante, no hay cantidad mínima ni máxima para donar. Para donar se solicitan exámenes de sangre de HIV negativo, Chagas, hepatitis B Y C, VDRL Y Toxoplasmosis. Si no los tiene los puede solicitar de manera gratuita en el hospital más cercano.

Cuando la leche del pecho materno no esté disponible la única forma segura de alimentar a los niños es mediante la pasteurización de leche de donantes. Para donar contactate con el centro recolector más cercano, te darán las indicaciones y el material necesario para la recolección y almacenamiento.

La lactancia humana es un derecho de los recién nacidos, niños, niñas y sus familias, es importante que el entorno de la persona que amamanta apoye y acompañe. La OMS recomienda lactancia exclusiva hasta los 3 años hasta el sexto mes del bebé y a partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia hasta los 2 años, complementada adecuadamente con otros alimentos.