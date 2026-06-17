La Provincia releva hogares rurales para instalar energía solar

En el marco del programa Energía en tu Hogar, el Gobierno de Río Negro finalizó en mayo el mantenimiento de 508 viviendas y ya releva los últimos hogares para instalar 2.500 sistemas solares y llevar luz segura.

La iniciativa forma parte del plan provincial para garantizar el acceso a la electricidad en familias que viven en áreas aisladas, donde la conexión a la red convencional no resulta posible por las distancias y las características del territorio.

Con esta política, la Provincia sostiene un rumbo claro: llegar con soluciones concretas a cada región, mejorar la calidad de vida de las familias rurales y preparar a Río Negro para un futuro con más energía, más inclusión y más oportunidades.

Mantenimiento y nuevos sistemas

El mes pasado se completó el mantenimiento de 508 hogares que ya cuentan con sistemas fotovoltaicos, con tareas de revisión, reparación y puesta a punto para asegurar su correcto funcionamiento.

En paralelo, los equipos técnicos trabajan en el relevamiento final de viviendas rurales que serán incorporadas a la próxima etapa del programa, que prevé la instalación de 2.500 nuevos sistemas solares domiciliarios.

El objetivo es ampliar el acceso a energía eléctrica segura y sustentable en hogares alejados de los centros urbanos, permitiendo iluminación interior y exterior, carga de celulares, uso de radios y alimentación de equipos básicos de comunicación.

Cómo funciona cada sistema

Cada kit está compuesto por dos o tres paneles solares fotovoltaicos, estructura de soporte, regulador de carga, baterías para almacenar energía, tablero eléctrico con protecciones de seguridad e instalación interior de 12 voltios.

La instalación incluye luminarias LED de bajo consumo, puertos USB para carga de celulares, interruptores y tomacorrientes previstos para el uso seguro del sistema.

Estos equipos permiten disponer de energía durante la noche o en días nublados, gracias al almacenamiento en baterías. Están pensados para cubrir necesidades básicas y cotidianas, como iluminación, comunicación y carga de dispositivos.

Uso responsable y acompañamiento

Para garantizar una larga vida útil, la Provincia recomienda mantener los paneles limpios y libres de sombras, utilizar solo las conexiones previstas y evitar modificaciones sin asesoramiento técnico.

También se recuerda que estos sistemas no están preparados para artefactos de alto consumo, como estufas eléctricas, pavas eléctricas, heladeras, antenas satelitales para Internet o conversores.

Ante fallas o daños, las familias deberán informar la situación a los responsables del programa para que los equipos técnicos puedan realizar la revisión correspondiente.

Con esta nueva etapa, Río Negro fortalece una política pública que pone en el centro a las familias rurales, acompaña a quienes viven y trabajan en el campo, y demuestra que el desarrollo provincial también se construye llegando donde más se necesita.