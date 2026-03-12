El municipio cumplió el sueño de la casa propia a vecina de Ramos Mexía

A través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), en trabajo conjunto con el Municipio de Ramos Mexía, se concretó la adjudicación de una vivienda del programa Casa Propia a María Elena y a su pequeño hijo Milo, vecinos de la localidad.

De esta manera, la familia pudo cumplir el sueño de acceder a su casa propia, en el marco de las políticas habitacionales que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos.

“Agradecemos a su interventor, Mariano Lavin, y a todo el equipo del IPPV, que han hecho un trabajo excelente para agilizar la entrega”, expresó el intendente de Ramos Mexía, Nelson Quinteros.

La entrega forma parte del trabajo articulado entre el gobierno provincial y el municipio para continuar generando soluciones habitacionales para las familias de la comunidad