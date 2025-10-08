Aguada Guzman Noticia del día Regionales

La Pasión del Maruchito vuelve a convocar a toda la región

Ricardo Manrique 14 horas ago

El próximo sábado 18 de octubre, la localidad de Aguada Guzmán será nuevamente el punto de encuentro para una de las celebraciones más emblemáticas del calendario cultural rionegrino: la festividad en honor al Maruchito. La jornada se desarrollará de 9 a 18.30 h sobre la Ruta Provincial N° 74, y reunirá expresiones de fe, destrezas criollas, música y deporte, en una propuesta que combina tradición, identidad y participación comunitaria.

El Festival es organizado por el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), con el apoyo de la Comisión de Fomento de Aguada Guzmán y el acompañamiento del Gobierno de Río Negro.

Las actividades comenzarán a las 8 h, con la tradicional procesión de diez kilómetros desde Aguada Guzmán hasta el santuario del Maruchito. A partir de las 9 h, se prevé el arribo de delegaciones provenientes de distintas localidades de la provincia, junto a jinetes y centros tradicionalistas.

Desde las 10 h se realizará la acreditación de la carrera “Desafío Campo Traviesa”, que en esta primera edición incluye recorridos de 3, 5 y 12 kilómetros. Posteriormente, a las 11 h, se celebrará la misa a cargo de la Parroquia Cristo Resucitado.

A partir del mediodía, el escenario principal cobrará vida con los espectáculos artísticos programados, donde participarán músicos, bailarines y delegaciones de las Escuelas de Arte Popular del IUPA, junto a artistas invitados de toda la región.

Entre los números destacados se encuentran Sele Vera y Los Pampas, el reconocido payador Saúl Huenchul y el cantautor Edgardo Lanfré, quienes aportarán su arte a una jornada que celebra la fe, la cultura y las tradiciones populares de Río Negro.

Todas las actividades son de carácter abierto y gratuito.

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

octubre 2025
L M X J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias