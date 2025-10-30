El Gobernador Alberto Weretilneck y la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, repasaron los principales logros del año escolar, destacando el cumplimiento de los 190 días de clases, la continuidad de los servicios alimentarios y de transporte, y una inversión sostenida en obras y equipamiento educativo en toda la provincia. “La educación rionegrina está más fuerte que nunca”, resaltó el mandatario.

Durante el encuentro, Weretilneck subrayó que, pese a la crisis nacional y las dificultades económicas, el sistema educativo provincial mantuvo su ritmo y su calidad. “A pesar de las circunstancias, la educación rionegrina está más fuerte que nunca. Nuestros chicos están en las aulas, comiendo, siendo transportados y aprendiendo con nuevas herramientas. Hemos ampliado escuelas, construido edificios nuevos y reforzado la presencia del Estado en cada localidad”, afirmó el Gobernador.

El mandatario valoró además la tarea de docentes, directivos y equipos técnicos que sostienen el vínculo con las familias y acompañan los procesos pedagógicos. “En un año complejo, el compromiso del personal educativo fue decisivo. La educación pública rionegrina está presente en todo el territorio, garantizando igualdad de oportunidades”, agregó.

Por su parte, la Ministra Campos destacó que fue un año de consolidación de políticas que priorizan la inclusión y la innovación. “Fortalecimos la infraestructura, el acompañamiento pedagógico y la participación. La educación rionegrina avanza con una identidad propia, con una mirada provincial que integra saberes, tecnología y valores comunitarios”, sostuvo.

Campos invitó al Gobernador a participar de dos encuentros que reflejan el espíritu del año educativo: los Juegos Rionegrinos en San Carlos de Bariloche y el cierre del programa “A Rodar Escuelas” en Las Grutas. “Son instancias donde se celebra la creatividad, el esfuerzo y la integración de miles de estudiantes que hacen de nuestra escuela pública un espacio de orgullo provincial”, expresó.