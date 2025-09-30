Garrafones: Río Negro inicia el cronograma de recargas de gas en octubre

El Gobierno de Río Negro puso en marcha a comienzos de esta semana el cronograma de recarga de garrafones del Plan Calor Gas que se extendrá durante todo octubre y beneficiará a familias de parajes y comisiones de fomento de toda la provincia.

Con el objetivo de garantizar el acceso a la energía en cada rincón del territorio, el Gobierno de Río Negro dio inicio al cronograma de recargas de garrafones del Plan Calor Gas, que se extenderá durante todo el mes de octubre.

Cronograma de recargas

Del 29 de septiembre al 3 de octubre: Colán Conhué, El Cuy.

Del 6 al 10 de octubre: Cerro Policía, El Manso, Pilquiniyeu, San Antonio Este, Sierra Pailemán, Valle Azul.

Del 13 al 17 de octubre: Aguada Cecilio, Arroyo Los Berros, Arroyo Ventana, Cona Niyeu, Río Villegas, Rincón Treneta, Yaminué.

Del 20 al 24 de octubre: Blancura Centro, Laguna Blanca, Mamuel Choique, Mencué, Ojos de Agua, Pilquiniyeu del Limay.

Del 27 al 31 de octubre: Chipauquil, Clemente Onelli, Comicó, Nahuel Niyeu, Prahuaniyeu, Río Chico, San Javier.

Las recargas de garrafones del Plan Calor Gas se implementan durante todo el año y constituye una política pública estratégica del Gobierno de Río Negro que acompaña a las familias rurales que no cuentan con red de gas natural. La iniciativa provincial busca asegurar igualdad de condiciones y calidad de vida, aun en los lugares más alejados de los centros urbanos.