Jacobacci Regionales

Jacobacci: Se conformo la delegación para los Encuentros Culturales

Ricardo Manrique 11 horas ago

La Coordinacion Municipal de Cultura, a cargo de Jessica Jara, propició la instancia Local de los Encuentros Culturales Rionegrinos en la casa del Bicentenario “Don Elias Chucair”.

Llevando adelante los lineamientos del Reglamento 2025, se convocó a un jurado integrado por Héctor Hernández, Ángelo Telmo, Maira Basualdo, Esteban Joel Aguilera, y Nora Flamini, quienes asistieron a las presentaciones de los y las jóvenes de entre 13 y 18 años, inscriptos en las categoría SUB 15 y SUB 18; brindaron sus devoluciones y definiciones para la siguiente instancia.

El evento contó con la colaboración del Taller Municipal de Teatro Variette RUSH, que realizaron la apertura de la instancia local con los bailarines Melina y Franco.

La delegación jacobacina que participará de los Encuentros Culturales Rionegrinos Regionales en Valcheta, estará conformada por:

SUB 15 “DANZAS”

• PAREJA FOLCLORICA conformada por NAROA SALGAN y BRUNO GALLARDO (integrantes del Ballet Municipal Renacer)

• CONJUNTO URBANO conformado por MANUELA SANCHEZ, NAYELI BOGADO, ALONDRA ORTEGA, TIZIANA FERREYRA y DELFINA RIGAZIO TISSOT (integrantes de la Academia Entre Siluetas)

SUB 18 MÚSICA

• MÚSICO SOLISTA: BENJAMÍN PINCHEIRA

• CONJUNTO URBANO confornado por EMILIA ALVAREZ, NACIRA SALDIVIA NASIF, DELFINA MICHELENA, MAITE LARRAINZAR y MICAELA GALLARDO.

Cabe destacar que los Encuentros Culturales Rionegrinos, promovidos por la Secretaria de Cultura del Gobierno de Rio Negro y los Municipios, tiene prevista la instancia provincial en el mes de octubre en Las Grutas.

