BioArgentina 2026 llega a Bariloche y convoca a empresas rionegrinas

El Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, convoca a las empresas rionegrinas a participar de BioArgentina 2026, el encuentro nacional de referencia en biotecnología que llegará por primera vez a la Patagonia el 11 de noviembre, en el Sheraton Bariloche Hotel, con inscripción gratuita.

Organizado por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), el evento celebrará su 13.ª edición bajo el lema “Conocimiento que crea valor” y reunirá a referentes de la ciencia, la tecnología y la industria para promover la innovación, la transferencia de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

La convocatoria está dirigida a empresas, startups, emprendedores, investigadores e inversores interesados en conocer experiencias, establecer contactos estratégicos y explorar oportunidades de vinculación entre el conocimiento científico y el desarrollo productivo.

Una agenda para conectar ciencia, industria e innovación

La jornada comenzará a las 8:30 con las acreditaciones y contará con conferencias, paneles y espacios de intercambio sobre los desafíos de transformar el conocimiento científico en soluciones innovadoras con potencial de mercado.

Entre las actividades previstas se destaca el panel “Patagonia Biotech”, que pondrá en valor las capacidades científicas y los desarrollos biotecnológicos de la región. También habrá una conferencia internacional a cargo de Elik Chapnik, CEO de Yeda, la organización de transferencia tecnológica del Weizmann Institute of Science de Israel.

La agenda incluirá, además, paneles sobre el camino de las startups hacia el mercado y las experiencias de empresas que vinculan ciencia, innovación y producción.

BioRondas de Negocios: nuevas oportunidades para las empresas

Uno de los espacios centrales será el de las *BioRondas de Negocios*, que se desarrollarán de 14:30 a 17:30 mediante reuniones individuales, breves y coordinadas previamente entre empresas, startups, inversores, emprendedores e investigadores.

La propuesta busca facilitar nuevos contactos, impulsar alianzas estratégicas y vincular capacidades científicas con necesidades productivas, generando oportunidades de transferencia tecnológica, inversión y desarrollo de proyectos.

Desde el Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia, se invita a las empresas de la provincia a disponer de este espacio para ampliar sus redes de contacto, conocer nuevas tendencias y explorar alternativas que contribuyan a la innovación y al crecimiento de sus actividades.

Inscripción gratuita

La participación es gratuita, con inscripción previa y cupos limitados. Las personas y empresas interesadas pueden consultar el programa completo e inscribirse en el sitio oficial: www.bioargentina.com.ar