Jornada de Asesoramiento del Programa “Tierras se Acerca a Vos” en Maquinchao

La Municipalidad de Maquinchao invita a todos los pobladores fiscales rurales a participar de una Jornada de Atención y Asesoramiento del programa “Tierras se Acerca a Vos”, que se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre de 2025, en el edificio municipal.

🕓 Horario: de 10:00 a 14:00 hs y de 15:00 a 18:00 hs

📍 Lugar: Municipalidad de Maquinchao

Durante la jornada, los equipos técnicos brindarán orientación y acompañamiento para la realización de trámites y consultas relacionadas con tierras fiscales provinciales, acercando soluciones y herramientas a los pobladores rurales.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 25 de noviembre en el Área de Catastro Municipal.

Al momento de inscribirte, recordá indicar:

Nombre y apellido

Número de expediente

👉 ¡Te esperamos para acercarte el acompañamiento que necesitás y seguir fortaleciendo el vínculo entre los pobladores rurales y el Estado provincial!