Jornada de trabajo interinstitucional en Paso Flores

La reunión convocada por la comisionada de Paso Flores, Julia Marinao contó con la presencia de técnicos de distintas instituciones y la participación de casi un centenar de productores de la zona.

El objetivo principal del encuentro es trabajar directamente con los productores para que puedan plantear inquietudes y recibir asesoramiento de los técnicos que estuvieron presentes, entre ellos; Departamento Provincial de Agua, Ente de Desarrollo Región Sur, Técnicos de la Secretaría Ganadería, Sanidad Animal, área de Marcas y Señales , Dirección de Tierras y Senasa .

De los temas tratados, se pudo brindar información referida líneas de financiamiento para actividades productivas, evacuar inquietudes en relación a marcas y señales, tierras y realizar renovación y creación de nuevos renspa. Además se acordó comenzar con trabajos de sanidad animal para mediados del mes de marzo.-