Valcheta trabaja en el Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Hospital

La Municipalidad de Valcheta avanza en la planificación y elaboración del Proyecto de Ampliación y Mejoramiento del Hospital “Dr. Raúl Pedro Fernícola”, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria y optimizar los espacios de la institución.

Recientemente, la intendenta Yamila Direne mantuvo una reunión con el ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Alejandro Echarren, donde presentó la necesidad de llevar adelante mejoras en las instalaciones del hospital local. En este marco, solicitó la incorporación del nuevo proyecto en el Presupuesto Provincial 2026.

Por su parte, el director del hospital, Alejandro Solari, realizó previamente un relevamiento junto a los equipos de trabajo de cada servicio, identificando las principales necesidades y prioridades de la institución.

De esta manera, la intendenta Direne y el director Solari trabajan en conjunto en la formulación del proyecto, que contempla la incorporación de nuevo equipamiento, la reparación de áreas existentes y la ampliación de la infraestructura sanitaria, con el propósito de mejorar la calidad de atención y el bienestar de la comunidad valchetana.