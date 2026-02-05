IPROSS: empadronamiento remoto para afiliados con enfermedades crónicas

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) dispone el empadronamiento digital para afiliados y afiliadas con enfermedades crónicas, que puede realizarse sin necesidad de asistir a una delegación, mediante los canales digitales habilitados.

La medida está destinada a personas con patologías de tratamiento prolongado que aún no hayan informado su condición al Instituto, y permite acceder a una cobertura de hasta el 70 % en medicamentos vinculados a enfermedades crónicas. El empadronamiento busca agilizar la atención, facilitar el acceso a tratamientos esenciales y optimizar la gestión de los recursos del sistema de salud.

Empadronamiento digital para pacientes crónicos

El trámite puede realizarse de forma presencial en las delegaciones de Ipross o de manera remota, enviando la documentación correspondiente por WhatsApp al 2920 263486 o por correo electrónico a altascronicos@ipross.rionegro.gov.ar.

Esta modalidad digital permite simplificar el proceso, evitar traslados innecesarios y reducir los tiempos administrativos.

Documentación requerida

Para iniciar el empadronamiento, se debe presentar el Formulario de Solicitud de Tratamiento para Pacientes con Patologías Crónicas, disponible para descarga en www.ipross.rionegro.gov.ar o en las delegaciones del Instituto.

El formulario debe estar completo e incluir:

Historia clínica actualizada y legible.

Detalle de la medicación requerida, vinculada al diagnóstico.

Fecha, firma y sello del médico tratante.

Estudios complementarios con una antigüedad no mayor a seis meses.

Toda la documentación puede enviarse a través de los canales digitales habilitados.

Importancia del empadronamiento

El empadronamiento es un requisito indispensable para acceder a la cobertura del Plan Crónicos, que contempla hasta un 70 % de descuento en medicamentos. Solo los afiliados empadronados pueden acceder a este beneficio.

En caso de no estar empadronado como paciente crónico, las farmacias no podrán aplicar descuentos, ni por plan crónico ni por medicamentos ambulatorios, ya que los productos incluidos en este plan se encuentran clasificados exclusivamente como medicamentos para patologías crónicas.

Además, contar con un padrón actualizado de pacientes permite a Ipross mejorar la planificación de compras, garantizar el abastecimiento de medicamentos y fortalecer una gestión más eficiente del sistema.

Niveles de cobertura

Hasta el 70 % para medicamentos vinculados a enfermedades crónicas (con empadronamiento).

Hasta el 50 % para tratamientos ambulatorios o patologías agudas.

Atención y consultas

Para más información, Ipross recuerda que se encuentran disponibles los siguientes canales de atención: