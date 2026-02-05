López: “En Río Negro, quien comete un delito grave tiene que cumplir la condena completa”

El presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, presentó junto al legislador Lucas Pica el proyecto de ley que busca poner fin a las salidas transitorias y a la libertad anticipada para condenados por delitos graves en la provincia.

La iniciativa propone modificar la Ley S 3008 de ejecución penal para excluir de estos beneficios a quienes hayan cometido los delitos más graves, priorizando el respeto por las víctimas y el cumplimiento efectivo de las condenas.

“En Río Negro, quien comete un delito grave tiene que cumplir la condena completa. Sin atajos y sin privilegios”, sostuvo López, y remarcó que la propuesta va en línea con decisiones que la provincia ya tomó en materia de seguridad. “Terminamos con la puerta giratoria, avanzamos contra la reiterancia y garantizamos que las condenas se cumplan. No es mano dura, es sentido común y respeto por quienes fueron víctimas”.

El proyecto establece que los condenados por delitos como homicidios, delitos contra la integridad sexual, robos agravados, secuestros extorsivos seguidos de muerte y otros hechos de extrema gravedad, no podrán acceder a salidas transitorias ni a modalidades de libertad anticipada antes de cumplir la totalidad de la pena.

Desde el bloque se destacó que la iniciativa se apoya en antecedentes vigentes tanto a nivel nacional como en otras provincias, y que incluso la Cámara Federal de Casación Penal ratificó recientemente la constitucionalidad de este tipo de restricciones para delitos graves.

“Durante años, el garantismo y el abolicionismo penal miraron más al delincuente que a la víctima. En Río Negro elegimos otro camino: un Estado firme, reglas claras y la víctima en el centro del sistema penal”, afirmó López.

Finalmente, el legislador subrayó que la seguridad no se construye con discursos ni mirando para otro lado: “La seguridad se construye haciendo cumplir la ley. Ese es el camino que estamos defendiendo en Río Negro”.