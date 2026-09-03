Jacobacci impulsa el ordenamiento y la planificación territorial

El Gobernio de Rio Negro y el Municipio de Jacobacci acordaron avanzar en un proyecto de desarrollo urbano y regularización territorial, con acciones previstas en los barrios San José y Estadio. La iniciativa permitirá ordenar el crecimiento de la localidad y proyectar infraestructura para acompañar nuevas demandas.

En el marco del Programa de Fortalecimiento Municipal, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, y el Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Antonio Mellado, firmaron un convenio para avanzar de manera conjunta en un Proyecto Integral de Desarrollo Urbano y Regularización Territorial.

El acuerdo se inscribe en la política impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck de acompañar y fortalecer a los municipios, atendiendo las necesidades particulares de cada localidad y poniendo a disposición herramientas, asistencia técnica y financiamiento. A través del Programa de Fortalecimiento Municipal, la Provincia busca generar mayor capacidad local para planificar el crecimiento, mejorar servicios y convertir necesidades concretas en proyectos que luego puedan transformarse en obras.

La propuesta presentada por Jacobacci contempla inicialmente acciones en los barrios San José y Estadio. En San José se prevé avanzar con la regularización parcelaria y el ordenamiento del sector, junto con la planificación de infraestructura básica, la adecuación del tendido eléctrico y un anteproyecto para una futura red de gas. En el barrio Estadio, que experimentó un importante crecimiento en los últimos años, se trabajará sobre su ordenamiento y consolidación urbana, contemplando infraestructura eléctrica, red de gas y otros servicios esenciales.

La Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, destacó que “cada municipio tiene desafíos y necesidades diferentes, y el Programa busca acompañarlos con respuestas concretas. En Jacobacci tenemos la posibilidad de trabajar sobre la planificación de sectores que están creciendo, generar proyectos técnicamente sólidos y sentar las bases para gestionar las obras que esos barrios necesitan”.

El proyecto contempla además mensuras, relevamientos, estudios técnicos, proyectos y anteproyectos de infraestructura. El objetivo es que Jacobacci pueda contar con una cartera de proyectos urbanos técnicamente formulados, facilitando la búsqueda de financiamiento y la ejecución de futuras obras. Provincia y Municipio suman así capacidades para ordenar el crecimiento, anticiparse a las nuevas demandas y mejorar las condiciones de vida de los vecinos de Jacobacci