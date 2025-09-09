Ñorquincó Noticia del día Regionales

Ñorquinco: Inician las obras de gas y agua potable en el Barrio IPPV

Ricardo Manrique 7 horas ago

El Municipio comenzó los trabajos de conexión de gas y de la red de agua potable en el Barrio IPPV, una obra que beneficiará de manera directa a 8 familias de nuestra localidad.

La ejecución se realiza con fondos propios y demanda una inversión superior a los 10 millones de pesos, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de seguir destinando recursos al desarrollo y bienestar de la comunidad.

Este avance, enmarcado en el replanteo de urbanización previamente realizado, constituye un paso fundamental para que el sueño de acceder a viviendas con todos los servicios básicos esté cada vez más cerca de hacerse realidad.

Next Post

Jacobacci Regionales

Jacobacci fue sede del 1° Open de Patín Artístico

mar Sep 9 , 2025
Con la participación de 12 delegaciones y más de 120 patinadores y patinadoras, se llevó adelante el 1° Open de Patín Artístico “109° Aniversario de Ingeniero Jacobacci”, que incluyó una clínica y un certamen competitivo. El evento contó con la destacada presencia de la 8 veces campeona mundial Gisell “Gigi” […]

Seguir leyendo

Últimas noticias

Archivo

septiembre 2025
L M X J V S D
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Acerca de nosotros

Somos un portal de noticias que difunde información sobre las localidades de la Región Sur de la provincia de Río Negro.

Nos ponemos a disposición de los vecinos para ser el canal de información de todas sus inquietudes.

Redes Sociales:


Facebook: @lineasurnoticias
Instagram: @lineasurnoticias
Twitter: Línea Sur Noticias