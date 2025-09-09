Ñorquinco: Inician las obras de gas y agua potable en el Barrio IPPV

El Municipio comenzó los trabajos de conexión de gas y de la red de agua potable en el Barrio IPPV, una obra que beneficiará de manera directa a 8 familias de nuestra localidad.

La ejecución se realiza con fondos propios y demanda una inversión superior a los 10 millones de pesos, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de seguir destinando recursos al desarrollo y bienestar de la comunidad.

Este avance, enmarcado en el replanteo de urbanización previamente realizado, constituye un paso fundamental para que el sueño de acceder a viviendas con todos los servicios básicos esté cada vez más cerca de hacerse realidad.