Jacobacci: dos detenidos tras un robo a un comercio de indumentaria

Personal de la Comisaría 14° de Ingeniero Jacobacci logró esclarecer un robo ocurrido durante la madrugada de este martes en un local de indumentaria ubicado sobre calle José Ingenieros al 664, culminando con la detención de dos personas y el secuestro de elementos sustraídos.

De acuerdo a la información brindada por la Policía de Río Negro, alrededor de las 4 de la mañana se recibió un aviso sobre daños ocasionados en el frente del comercio. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la rotura de un ventanal frontal y solicitaron la intervención de la Delegación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Posteriormente, la propietaria del local radicó la denuncia por la sustracción de mochilas y diversas prendas de vestir. A partir del análisis de las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron observar que varias personas ingresaron en distintas oportunidades al establecimiento tras romper el vidrio de acceso.

Las tareas investigativas permitieron identificar a los presuntos autores del hecho y establecer un domicilio donde podrían encontrarse los elementos robados. Con intervención de la Fiscalía de turno y autorización del Juzgado de Garantías, durante la tarde se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la localidad.

El procedimiento obtuvo resultados positivos, lográndose el secuestro de prendas de vestir, mochilas denunciadas como sustraídas y otros elementos que habrían sido utilizados para cometer el delito.

Además, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. La causa se tramita bajo el Legajo Judicial N.º MPF-BA-03039-2026 y continúa en etapa investigativa para determinar la posible participación de un tercer involucrado en el hecho.