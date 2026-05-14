Jacobacci avanza con el proyecto del nuevo Parque Industrial

El municipio convocó a empresas interesadas en radicarse o ampliar sus actividades en la localidad.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Ingeniero Jacobacci, a cargo de Eugenia Chameli, continúa avanzando en el desarrollo del Proyecto Parque Industrial Jacobacci, una iniciativa orientada a fortalecer el crecimiento productivo y económico de la localidad.

En este marco, el municipio convocó tanto a empresas interesadas en radicarse en Jacobacci como a aquellas que ya desarrollan actividades en la ciudad, a manifestar su intención mediante un formulario disponible en la publicación oficial.

La propuesta contempla distintos sectores estratégicos vinculados a la metalúrgica, maquinaria, minería, reciclado y economía circular, agroindustria, energía, tecnología, construcción y logística.

Desde el área de Desarrollo Sustentable destacaron que el proyecto busca generar nuevas oportunidades de inversión, promover el desarrollo local y potenciar la generación de empleo mediante la creación de un espacio planificado para la actividad industrial y productiva.

Más información en:municipalidadjacobacci.com.ar/sustentable