Pilcaniyeu continúa acompañando a la Comisión de Fomento “Siete Parajes”

El municipio realizó tareas de acarreo de leña para vecinos y vecinas de Paso Flores.

La Municipalidad de Pilcaniyeu continúa acompañando el trabajo de la Comisión de Fomento de Paso Flores, recientemente denominada “Siete Parajes”, mediante distintas acciones destinadas a asistir a las familias de la zona.

En este marco, el pasado jueves personal municipal llevó adelante tareas de acarreo y distribución de leña destinada a vecinos y vecinas de la comisión, en respuesta a las necesidades de la comunidad ante la llegada de las bajas temperaturas.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte del trabajo articulado que se viene desarrollando junto a las comisiones de fomento rurales, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento a cada familia y mejorar la calidad de vida en los distintos parajes.

Asimismo, remarcaron la importancia de sostener una presencia activa en las zonas rurales, atendiendo las demandas de los pobladores y reforzando el trabajo conjunto con las instituciones locales.