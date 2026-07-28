ISP lanzó su servicio de telefonía móvil para Valcheta, Menucos y Jacobacci

La empresa ISP anunció el lanzamiento de su servicio de telefonía móvil, permitiendo a sus clientes acceder a una línea celular manteniendo su número actual.

La propuesta está disponible desde $9.900 y está dirigida a quienes ya son clientes de la empresa en las localidades de Valcheta, Jacobacci y Los Menucos. Pronto se incorpora Sierra Colorada

Los interesados pueden iniciar la contratación comunicándose por WhatsApp al 2920 328393.

Además, toda la información sobre el servicio se encuentra disponible en el sitio web oficial: ispgroup.com.ar.

Con esta nueva propuesta, ISP amplía su oferta de servicios de conectividad bajo el lema: “Conectate al futuro. Conectate con nosotros. ISP, tu aliado de siempre.”