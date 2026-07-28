Enfocar RN llegó a Pilcaniyeu

El Programa de Salud Visual de Río Negro Enfocar llegó este lunes a Pilcaniyeu, luego de recorrer durante la última semana El Foyel, Mallín Ahogado y Costa Azul, con controles y atención para niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad.

La iniciativa, impulsada de manera conjunta por los Ministerios de Desarrollo Humano, Salud y Educación y Derechos Humanos, junto al SPLIF y Protección Civil, ya permitió mejorar la calidad de vida de 7.600 personas en distintos puntos de la provincia.

Durante esta semana, los consultorios móviles permanecerán en el Polideportivo de Pilcaniyeu hasta el miércoles 29 y dependiendo de las condiciones climáticas continuará hacia 7 parajes y luego brindará atención en Comallo el 31 de julio y el 1 y 2 de agosto.

“Estamos muy contentos de que a pesar del clima estamos llegando a todos los lugares planificados. Es fundamental el trabajo coordinado con los Municipios, el equipo de la Delegación de Desarrollo Humano de Bariloche y El Bolsón, con casi 30 personas por día en territorio. Es una política pública de la Provincia donde varios organismos están comprometidos y suman desde su lugar”, señaló la subsecretaria de Políticas Sociales, Marcela Floridia.

En su recorrida por el El Bolsón, El Foyel, Mallín Ahogado y Costa Azul el Programa entregó 1550 lentes, lo que da un total de 7.600 desde que comenzó a principios de junio en Bariloche.

De esta manera, con una planificación que prioriza el acceso a la salud visual en los sectores más alejados de los centros urbanos, el Programa Enfocar RN continúa recorriendo la Región Andina para garantizar una atención cercana, gratuita y de calidad, consolidándose como una política pública que reduce desigualdades y mejora la calidad de vida de miles de rionegrinas y rionegrinos en cada rincón de la provincia.