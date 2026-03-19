Hábitos saludables: invitan a charla abierta en Jacobacci

La Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura, Deporte y Culto, a cargo de Aníbal Rojas, invita a toda la comunidad de Ingeniero Jacobacci a participar de una charla abierta sobre hábitos saludables.

La propuesta estará a cargo del Dr. Berenstein, junto al grupo “Los Guardianes del Botiquín”, quienes abordarán distintas temáticas vinculadas a la prevención cardiovascular, el cuidado del ambiente y la promoción de estilos de vida saludables, en una actividad que también incluirá música.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 19 de marzo, a partir de las 18:00 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario “Don Elías Chucair”.

Desde el área organizadora destacaron la importancia de generar estos espacios de concientización y participación, promoviendo el bienestar integral de la comunidad.