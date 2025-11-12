Lanzaron una nueva edición del Pan Dulce Solidario

Se acercan las fiestas de fin de año y Nicolás Martínez anunció el inicio de la tradicional colecta de insumos para elaborar los panes dulces que llegarán a cientos de familias de la ciudad y la región.

En Bariloche la navidad se empieza a palpitar cuándo Nicolás Martínez lanza su tradicional campaña de Pan Dulce Solidario, una iniciativa que año tras año acerca a la mesa navideña a cientos de familias barilochenses y de la región. Esta semana anunció que ya comenzó a recibir las donaciones para comenzar la edición 2025.

Las donaciones de insumos para la elaboración de los panes dulces comenzarán a recibirse a partir del miércoles 20 de noviembre en las instalaciones del ex Hogar Gutiérrez, actualmente Senaf, ubicado en calle Moreno 1435.

El horario de recepción será de 9 a 19 horas, de lunes a viernes, para facilitar que la comunidad pueda acercarse a colaborar con la causa.

Quienes deseen colaborar con insumos como harina, azúcar, frutas secas, huevos, manteca, esencias o cualquier ingrediente necesario para la elaboración de pan dulce, pueden comunicarse al teléfono 2944-661712 para coordinar la entrega o consultar qué productos son más necesarios.

“Queridos amigos y amigas, quería comunicarles que empezaremos a recibir las donaciones de insumos para los panes dulces solidarios. Desde ya, muchas gracias”, expresó Martínez al anunciar el inicio de la recolección a través de sus redes sociales.

La iniciativa solidaria de Nicolás Martínez se ha convertido en una tradición de Bariloche que permite que familias de bajos recursos puedan celebrar las fiestas con un pan dulce casero en sus mesas.