Estudiantes de la Tecnicatura en Producción realizaron prácticas en el Vivero Municipal

En el marco del Convenio de Cooperación Mutua entre la Municipalidad de Maquinchao y el Instituto Técnico Superior N.º 14, se llevó adelante una jornada intensiva de trabajo en el predio del Vivero Municipal, con la participación activa de estudiantes de la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria.

La actividad formó parte de las Prácticas Profesionalizantes I, consolidando un espacio de aprendizaje práctico y de articulación entre la formación técnica y el trabajo productivo en el territorio.

Durante la jornada se desarrollaron distintas tareas relacionadas con el manejo y conservación de suelos, pasturas, forrajes y maquinaria agrícola, permitiendo a los estudiantes incorporar conocimientos técnicos y adquirir experiencias concretas vinculadas a las características productivas de la Región Sur.

Desde la Municipalidad de Maquinchao, a través del Área de Producción y el Vivero Municipal, destacaron la importancia de continuar generando espacios de trabajo conjunto con la Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria y el Ente para el Desarrollo de la Región Sur.

Estas iniciativas buscan fortalecer la formación de los futuros técnicos y acompañar los procesos de capacitación, producción y desarrollo local, promoviendo una mayor vinculación entre las instituciones educativas y las necesidades productivas del territorio.