Encuentro de fe y bendición en el Municipio de Jacobacci

El intendente de Jacobacci, José Mellado, junto a las secretarias de Gobierno y Hacienda, Idelma Catrín, y de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Karina Perdomo, recibió en el edificio municipal al pastor Joel Stefanini, presidente de la Iglesia Evangélica Pentecostal y Misionera (IEPYM); al pastor Fabio Huenchunao, presidente del Ministerio Hay Vida en Jesús; y a pastores integrantes de la Comisión Pastoral de la IEPYM.

Durante el encuentro, las autoridades y referentes religiosos compartieron un momento de oración y bendición por la institución municipal, pidiendo a Dios fortaleza y sabiduría para continuar trabajando por el crecimiento y desarrollo de Ingeniero Jacobacci.

Desde el Municipio agradecieron especialmente el gesto de acompañamiento y las bendiciones destinadas a la comunidad jacobaccina.