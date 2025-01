Uno por uno, todos los feriados del 2025 según el calendario oficial

El Gobierno Nacional ya oficializó el calendario de feriados para 2025. Este esta compuesto por asuetos inamovibles, trasladables y los días no laborables, que dan lugar a fines de semana largos.

Los feriados se fijan por la Ley 27.399, también llamada de Establecimientos de feriados y fines de semana largos. En detalle, Abril y mayo serán los meses con más jornadas de descanso – con tres cada uno en total – y, por su parte, febrero no contará con ningún asueto.

Calendario de feriados 2025: uno por uno, todos los días que no se trabajan

Tras la confirmación del Gobierno, los trabajadores pueden conocer todos los días de descanso que tendrán en este 2025 para organizar con antelación actividades y viajes. Serán en total 20 días entre días no laborables, asuetos inamovibles y feriados trasladables. Así, el calendario mes por mes quedó de la siguiente manera:

Enero

Miércoles 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Marzo

Lunes 3 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 4 de marzo: Carnaval (feriado inamovible)

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible)

Jueves 17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 18 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Jueves 1° de mayo: Día del Trabajador (feriado inamovible)

Viernes 2 de mayo: día no laborable puente

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Lunes 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (se traslada del martes 17 de junio)

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable puente

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)



Cuál es la diferencia entre feriado inamovible y días no laborables

En total, este año habrá 3 días no laborables puentes en todo el año. La principal diferencia radica en que los días no laborables son fechas donde el descanso queda a discreción del empleador, y en caso de que se deba trabajar, no se cobra el doble como sucede en los feriados. Ene el caso de la Administración Pública Nacional, estos días serán considerados de asueto y tampoco se prevé que haya actividad administrativa, educativa ni bancaria, entre otras.

Por otro lado, cabe destacar que febrero será el único mes sin asueto, a causa de que este año el tradicional carnaval caerá en el mes de marzo. Además, habrá cuatro feriados trasladables.