El proyecto minero Calcatreu ya genera un fuerte impacto económico en la Región Sur, con millones destinados a proveedores y comercios locales que dinamizan la actividad en Ingeniero Jacobacci y toda la región.

Durante 2025, el proyecto registró compras por más de $2.700 millones en Jacobacci y superó los $11.500 millones a nivel provincial, consolidando un circuito económico que fortalece a pymes, servicios y proveedores rionegrinos.

Este movimiento no solo acompaña el desarrollo del proyecto, sino que impulsa un efecto multiplicador en la economía local: más actividad comercial, mayor demanda de servicios y crecimiento de la cadena productiva.

El Gobernador Alberto Weretilneck, tras recorrer el predio, destacó que “cada peso que se invierte tiene que volver a la provincia en forma de trabajo, producción y desarrollo”, y sostuvo que “este es el modelo que defendemos: recursos que generan oportunidades en Río Negro”.

El inicio de la producción, con el procesamiento de mineral ya en marcha, marca una nueva etapa donde la inversión se traduce en actividad económica concreta, consolidando a Calcatreu como un eje clave para el desarrollo regional.

La experiencia reafirma el rumbo del Gobierno Provincial: integrar la minería a la matriz productiva, fortalecer el compre local y asegurar que el crecimiento económico llegue a cada rincón de Río Negro.